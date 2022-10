Saarländische Rallyemeisterschaft : Volle Attacke im Meisterschafts-Finale

Alexander Kazmierzak biegt als Führender der saarländischen Rallye-Meisterschaft auf die Zielgerade ein. Sein Vorsprung ist minimal. Foto: ADAC/Mario Gerber

Losheim Bei der Saarland-Rallye fällt an diesem Samstag die Titelentscheidung. Einer drückt von ganz oben die Daumen.

Saisonfinale in der saarländischen Rallye-Meisterschaft (SRM) – und spannender könnte die Ausgangslage kaum sein. Alexander Kazmierzak aus Hüttersdorf geht an diesem Samstag ab 12 Uhr bei der Saarland-Rallye rund um Losheim als Gesamtführender der Meisterschaft an den Start – und das mit einer Winzigkeit von gerade mal 0,48 Punkten Vorsprung auf seinen einzig verbliebenen Widersacher Andreas Barth aus Bad Sobernheim.

Es ist ein Zweikampf um den Titel zwischen zwei Überraschungskandidaten, denn sowohl Kazmierzak als auch Barth konnten in den vergangenen Jahren nicht in den Titelkampf eingreifen. In dieser Saison, in der zwei der geplanten zehn Rallyes abgesagt wurden (Zerf und Warndt), und die Starterfelder teilweise erschreckend klein waren, schlägt nun die Stunde für die beiden ehemaligen Außenseiter, die aufgrund ihrer weniger stark motorisierten Fahrzeuge in Sachen Sieg am Samstag keine Rolle spielen werden.

Zeitplan Start: 12 Uhr, Stausee Losheim. Wertungsprüfung (WP) 1 „Wahlener Platte 1“: 12.12 Uhr, Start in Wahlen. WP 2 „Steine an der Grenze 1“: 12.49 Uhr, Start in Wellingen. WP 3 „Wahlener Platte 2“: 13.56 Uhr. WP 4 „Losheimer Land 1“: 16.13 Uhr, Start: Urwahlener Kapelle. WP 5 „Steine an der Grenze 2“: 16.49 Uhr. WP 6 „Losheimer Land 2“: 17.52 Uhr.

Die Chance, erstmals den Saarlandmeister-Titel einfahren zu können, wollen beide auf den anstehenden 67 Wertungsprüfungskilometern der Saarland-Rallye aber beim Schopf packen. „Die Rallye und der Kampf um den Titel sind für mich sehr besonders, da ich zu Beginn der Saison nie gedacht hätte, um den Titel mitzufahren“, sagt Barth, der sich zuletzt bei der Litermont-Rallye in Abwesenheit von Kazmierzak mit Gesamtrang zehn und Platz zwei in seiner Klasse im Titelrennen zurückmeldete.

„Mit Andreas verstehe ich mich super, und ich ziehe den Hut vor dem, was er aus seinem BMW herausholt“, sagt Kazmierzak über seinen Kontrahenten, der auch am Samstag wieder in einem BMW E46 Compact startet. Kazmierzak wird versuchen, in seinem Opel Corsa Gsi die nötigen Punkte Richtung Titelgewinn zu holen – das Terrain könnte aus Sicht des 35-Jährigen im Hinblick auf eine spektakuläre Entscheidungsfindung nicht besser sein: „Die Saarland-Rallye ist für mich immer etwas Besonderes, da die Gegebenheiten – von flüssigen Passagen hin zu schmierigen und schwierig zu fahrenden Teilstücken – extrem unterschiedlich sind.“

Fahrer wie Zuschauer dürfen sich auf echte Motorsport-Klassiker freuen: Mit der „Wahlener Platte“ über 11,89 Kilometer und „Steine an der Grenze“ über 12,04 Kilometer stehen zwei legendäre Start-Ziel-Prüfungen auf dem Programm. Hinzu kommt der 9,74 Kilometer lange Rundkurs „Losheimer Land“. Ab 18.20 Uhr werden die ersten Fahrzeuge im Parc fermé auf dem Eventgelände am Losheimer Stausee zurückerwartet. Dann dürfte auch klar sein, wer im Titelkampf am Samstagabend tatsächlich die Sektkorken knallen lassen darf – Kazmierzak oder Barth.

„Ich werde versuchen, vom ersten Meter an alles zu geben – also volle Attacke und dann schauen, wer der Glücklichere ist“, erläutert der Hüttersdorfer Kazmierzak seine Marschroute. Sein Rivale möchte den Titel nicht zuletzt auch „für meinen erst kürzlich verstorbenen Vater holen. Er ist früher auch Rallyes gefahren und wäre sehr stolz“, sagt Barth.