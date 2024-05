Votum im Gemeinderat Losheim will Ankauf von Krankenhausareal bis Sommer abschließen

Schon Mitte März hatte der Gemeinderat von Losheim am See beschlossen, dass die Seekommune einen Eigenbetrieb Immobilienmanagement gründen soll. Dieser soll vorrangig die Aufgabe übernehmen, den Ankauf und die Erschließung des früheren St. Josefs-Krankenhauses in Losheim abzuwickeln. Dieser Beschluss musste aus formalen Gründen in der jüngsten Sitzung des Rates nochmals wiederholt werden. Wie die Verwaltung gegenüber den Ratsmitgliedern erläuterte, hatte die Kommunalaufsicht im Innenministerium noch Ergänzungen gefordert.