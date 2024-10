Forderung der Gemeinde Losheim am See Warum künftig das Saarland die Kosten für die Bahnstrecke von Losheim nach Merzig tragen soll

Info

Die Gemeinde Losheim am See hatte in den 1980er Jahren die Bahnstrecke zwischen Losheim und Merzig von der damaligen Merzig-Büschfelder Eisenbahn erworben – hauptsächlich, um den Fahrbetrieb der Losheimer Museumsbahn sicherzustellen. Das macht die Gemeinde zum Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen. Im Jahr 2017 erwarb die Gemeinde sogar das knapp zwei Kilometer lange Teilstück zwischen der Anschlussweiche am Merziger Hauptbahnhof und Merzig-Ost, die bis dahin noch im Eigentum der Deutschen Bahn gewesen war.

Doch seit einigen Jahren bereitet der zunehmend schlechte Zustand der Strecke Probleme: Schon im April 2017 hatte die Eisenbahnaufsicht beim Land die Strecke wegen baulicher Mängel gesperrt. Mit einem Zuschuss des Landes und des Landkreises konnte für 400 000 Euro eine Teilstrecke bis in den Losheimer Wald und zur Dellborner Mühle saniert werden. Doch dieses Teilstück wurde im September 2022 wegen gravierender Mängel am Oberbau erneut stillgelegt. Die Gemeinde hatte im Sommer 2023 ein Sanierungskonzept für den Streckenabschnitt Großer Wald-Dellborner Mühle erarbeitet, nach dem dieser für rund 630 000 Euro für die Museumsbahn wieder hätte instand gesetzt werden können. Der Losheimer Museumseisenbahnclub (MECL) hatte sich aber kurz darauf bei der Bundesnetzagnetur beklagt, dass die Gemeinde ihrer Verpflichtung nicht nachkomme, dem MECL die Nutzung der gesamten Strecke für die Fahrten mit seiner Museumsbahn zu ermöglichen. Die Netzagentur als zuständige Behörde hat daraufhin ein Vorermittlungsverfahren gegen die Gemeinde eingeleitet. Seither herrscht Stillstand – in jeglicher Hinsicht.