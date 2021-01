Losheim : Treff für Leseratten wird zum Ort der Kirche

Losheim Das Team der Losheimer katholischen öffentlichen Bücherei St. Peter und Paul erhält eine Auszeichnung vom Bistum Trier.

Die Bücherei sei beispielhaft für einen kirchlichen Ort, der als Treffpunkt und Begegnungsort genutzt wird. Die Leiterin Rita Lillig führt dazu folgendes Beispiel an: „Hier treffen sich am Sonntagvormittag oder Mittwochnachmittag Menschen, die nicht immer nur Bücher ausleihen wollen. Oft kommt es auch zu Gesprächen, die sowohl Alltagsfragen, aber auch ganz zentrale Lebensfragen betreffen. Wenn es also ein pastorales Anliegen ist, Menschen mit ihren Fragen, Freuden und Sorgen anzunehmen, so sind KöB Orte, an denen solche Seelsorge geschieht.“