Viele Ideen für Areal mitten im Ort Gemeinde Losheim erwirbt altes Krankenhausgelände – was dort entstehen könnte

Losheim am See · Die Gemeinde Losheim am See erwirbt von der Marienhaus-Gruppe die Liegenschaften des ehemaligen Krankenhauses St. Josef in Losheim. Was auf dem rund 21 000 Quadratmeter großen Areal in Zukunft entstehen soll, dazu gibt es viele Ideen. Wir beleuchten, wie sich die Gemeinde die Entwicklung des Geländes vorstellt.

18.09.2024 , 12:23 Uhr

Das ehemalige St. Josefs-Krankenhaus in Losheim befindet sich nun im Besitz der Gemeinde. Foto: Rolf Ruppenthal Foto: Ruppenthal