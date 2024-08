Neue Initiative in Losheim Losheim: Ehrenamtler helfen mit, um die schönen Wanderwege in Schuss zu halten

Die Gemeinde Losheim am See hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen guten Ruf als eine Top-Wanderregion erworben – und das weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus. Rund ein Dutzend hochwertiger Premiumwanderwege unterschiedlicher Länge verlaufen durch das Gebiet der Seegemeinde und locken Jahr für Jahr zahlreiche Touristen aus der näheren Umgebung, der Großregion, aber auch von weiter weg an. Solch ein umfassendes Wegenetz will aber auch in Stand und auf hohem Niveau gehalten werden. Hier hatte die Gemeinde unlängst einen Einfall: Erstmals hat die Kommune über ihr amtliches Mitteilungsblatt einen Aufruf gestartet, um so genannte Wegepaten zu suchen. Hier konnten sich interessierte Bürgerinnen und Bürger melden. Sie sollten die Natur lieben, möchten ihre Freizeit sinnvoll nutzen und damit der Gemeinde unter die Arme greifen