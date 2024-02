Nach Änderungen Haushaltsbeschluss – Losheim kommt trotz Millionen-Defizit 2024 ohne Kassenkredite aus

Der Gemeinde Losheim am See gelingt in diesem Jahr ein kleines Kunststück: Obwohl der Haushalt der Seekommune für 2024 mit einem Defizit von fast 5,5 Millionen Euro abschließt, muss Losheim keine Schulden über Kassenkredite aufnehmen, um die anfallenden Ausgaben zu bezahlen. Vielmehr ist es der Gemeinde möglich, das Defizit aus eigenen Rücklagen zu decken. Dies geht aus dem Haushaltsplan hervor, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschloss (die SZ berichtete kurz).