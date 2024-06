Nach 28 Jahren Bei der Losheimer Arbeitsmarktinitiative endet eine Ära

Bei der Losheimer Arbeitsmarkt-Initiative (LAI) ist am Freitag eine Ära zu Ende gegangen. Nach 28 Jahren in dieser Position ist die Geschäftsführerin des Beschäftigungsprojekt, Ruth Staudt, in den Ruhestand verabschiedet worden. Im Bistro im Seegarten am Stausee würdigte der LAI-Begründer und aktuelle Vorsitzende Lothar Christ die gebürtige Schmelzerin als „die Verkörperung der LAI“. Und der langjährige frühere Bürgermeister sagte weiter: „Sie stand für Engagement und Unbestechlichkeit.“ 1995 sei die LAI gegründet worden, 1996 habe Ruth Staudt die Projektleitung übernommen und seit 2008 besaß sie Prokura.