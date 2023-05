Bürgermeister nennt wahren Grund Warum Losheim das Strandbad am Stausee noch nicht öffnen will

Losheim am See · Die Gemeinde Losheim am See wird das Strandbad am Stausee an diesem Wochenende noch nicht öffnen. Die anfänglich verbreitete Begründung, dass dies wegen der aktuellen Witterungslage geschehe, hatte für Irritationen gesorgt. Jetzt hat der Losheimer Bürgermeister klargestellt, was der tatsächliche Grund ist.

26.05.2023, 10:53 Uhr

Am Strandbad des Losheimer Stausees ist alles bereit, um in die Badesaison zu starten. Doch am Pfingstwochenende bleiben die Tore dort noch zu. Foto: Gemeinde Losheim am See/Monika Priesnitz

Der Losheimer Bürgermeister Helmut Harth hat klargestellt, dass der alleinige Grund, warum an diesem Pfingstwochenende das Strandbad am Stausee noch nicht öffnen wird, die zu niedrige Wassertemperatur im See ist. Die Infrastruktur stehe bereit, auch Sicherheits- und Aufsichtspersonal sei vorhanden, erklärte Harth am Freitag in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Tags zuvor hatte die Gemeinde in einer Pressemitteilung zur Begründung noch erklärt: „Die sommerlichen Temperaturen lassen in diesem Jahr leider noch auf sich warten.“ Angesichts der aktuellen Wetterlage hatte das für einige Verwunderung gesorgt.