Vereinbarung unterzeichnet Losheim soll ein Nahwärmenetz bekommen

Losheim am See · In der Gemeinde Losheim am See soll ein Nahwärmenetz für den Kernort Losheim entstehen. Die Seegemeinde setzt bei diesem Projekt auf eine Zusammenarbeit mit dem Merziger Unternehmen Ökostrom Saar. Jetzt haben Bürgermeister Helmut Harth und Thomas Nägler, Geschäftsführer der Ökostrom Saar GmbH, eine entsprechende Absichtserklärung (Letter of Intent) unterzeichnet, wie aus einer Mitteilung der Gemeinde hervorgeht.

22.12.2023 , 15:30 Uhr

Unterzeichneten im Losheimer Rathaus einen Letter of Intent zur Planung einer klimafreundlichen Nahwärmeversorgung im Kernort (von links): Thomas Nägler (Geschäftsführer Ökostrom Saar GmbH), Nico Rosar und Michael Haupenthal (Ökostrom Saar GmbH), Werner Ludwig (Leiter des Fachbereichs „Umwelt und Gemeindeentwicklung“ der Gemeinde Losheim am See), Klimaschutzmanager Johannes Drehmann und Bürgermeister Helmut Harth. Foto: Astrid Härtel​

In seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel hatte der Gemeinderat der Unterzeichnung dieser Erklärung zugestimmt (die SZ berichtete).