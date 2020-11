Polizisten fiel Ladung auf : Überladener 26 Tonner in Losheim am See - Fahrer hat keinen Führerschein

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Losheim am See Ein deutlich überladener Lkw ist dem Fahrer in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) zweifach zum Verhängnis geworden.

Polizisten fiel nicht nur auf, dass der 26 Tonner etwa ein Zehntel mehr Erdaushub geladen hatte als erlaubt. Zudem konnte der 59-jährige Fahrer am Samstag keinen Führerschein vorlegen, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Wort- und gestenreich versicherte der Lkw-Fahrer, dass er einen Lkw-Führerschein habe, den er jedoch in seinem Privat-Pkw vergessen habe“, hieß es. Ermittlungen ergaben jedoch: Der vermutlich als Berufskraftfahrer eingesetzte Mann hatte seit über 14 Monaten keinen gültigen Lkw-Führerschein mehr. Den Lkw-Fahrer erwarte jetzt eine Geldstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

(dpa)