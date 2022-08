Investition von rund 1,5 Millionen Euro : Neue Touristen-Information am Stausee Losheim eingeweiht

Der Neubau der Tourist-Info am Stausee ist barrierefrei gestaltet und mit modernster Technik ausgerüstet. Foto: Vanessa Mertes

Losheim am See Im Mai 2021 war der Spatenstich erfolgt, jetzt war die Einweihung der neuen Touristen-Information in Losheim. Die stellt eine moderne, zeitgemäße Anlaufstelle für Gäste des gesamten Hochwaldraums dar.