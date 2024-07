Losheim am See Auf diesen Dächern will die Gemeinde Losheim mit der Kraft der Sonne Geld verdienen – oder einsparen

Mit der Kraft der Sonne will die Gemeinde Losheim am See künftig Geld verdienen respektive Kosten reduzieren. Die Stausee-Kommune plant die Installation von Photovoltaik (PV)-Anlagen auf den Dachflächen kommunaler Gebäude, die dafür geeignet erscheinen. Den entsprechenden Beschluss fasste der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Und legte dabei auch fest, welche Gebäude als erste in Angriff genommen werden sollen.