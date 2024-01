Mit Teilnahme von Energis Gemeinde Losheim am See erneuert Verträge für Strom und Gas

Die Gemeinde Losheim am See und die Technischen Werke Losheim (TWL) GmbH unterzeichnen mehrere Konzessions-, Pacht- und Kooperationsverträge und setzen die partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Kommune fort. Damit hat die Gemeindeverwaltung nach eigenen Angaben „einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und effizienten Energieversorgung getan“. Im Beisein des Aufsichtsrates der Technischen Werke Losheim GmbH unterzeichneten in den letzten Tagen des alten Jahres Losheims Bürgermeister Helmut Harth, Energis-Geschäftsführer Michael Dewald als Gesellschaftervertreter und die beiden TWL-Geschäftsführer Roman Rein und Jörg Fritz offiziell die neuen Konzessions- und Pachtverträge sowie Vereinbarungen, die den Grundstein für die Weiterführung der langfristigen Partnerschaft legen.