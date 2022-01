Losheim am See : Buddhist rettet vermissten Mann vor der Kälte

Losheim am See/Waldhölzbach Am Mittwochnachmittag rückte die Polizei zu einem Großeinsatz nach Losheim am See aus. Ein Bewohner hatte in leichter Kleidung sein Altenheim verlassen und sei nicht wieder zurückgekehrt.

Am 19.01.2022 gegen 16:00 Uhr müssen Polizei und Feuerwehr zu einem Großeinsatz wegen eines Vermisstenfalls ausrücken. Ein Altenwohnheim hatte eine männliche hilflose Person gemeldet, die sich bei winterlichen Temperaturen zu Fuß und nur in leichter Bekleidung in unbekannte Richtung davon gemacht hat. Aufgrund der Witterungsbedingungen war große Eile geboten. Eine umfangreiche Suche in Gebäuden und der weiteren Umgebung der Unterkunft führte nicht zum Auffinden des Vermissten.

