Info-Fahrt ab Losheim : Impulse und Visionen in vier Waggons

Losheim am See Rund 100 Fahrgäste haben an der Museums-Bahnfahrt „Steig ein – gestalte mit – Mit Volldampf in die Pfarrei der Zukunft Wadern“ teilgenommen. Eingeladen hatte die Steuerungsgruppe.

Die Bahnstrecke führte zunächst von Losheim in Richtung Bachem, dann wieder zurück durch Losheim zur Dellborner Mühle. Die Fahrgäste hatten dabei die Möglichkeit, jeden Stop zu einem Umstieg in einen neuen Waggon zu nutzen, denn den vier Waggons wurden unterschiedliche Themen und Impulse zugeordnet. Waggon 1: Was ist lebendig in unserer Pfarrei – Wo fühle ich mich wohl? Waggon 2: Was wünsche ich mir in der Pfarrei der Zukunft – Welche Visionen habe ich? Waggon 3: Was bringe ich ein – Wer sollte dabei sein? Waggon 4: Impulse auf Karten, die an Ballons festgebunden an der Decke hingen. Frage: Wozu sind wir Kirche?