Mit Stargast Wolfgang Mertes : Benefizkonzert mit der Lorraine Jazz Bigband in der Eisenbahnhalle

Losheim 60 Jahre Élysée-Vertrag – ein Jahr im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Passend zu diesem Jubiläum besucht die Lorraine Jazz Bigband mit ihrem Stargast Wolfgang Mertes die Eisenbahnhalle in Losheim.

Das Benefizkonzert, das das Kreiskulturzentrum Villa Fuchs in Zusammenarbeit mit dem Lions Club Saarschleife und der Gemeinde Losheim am See veranstaltet, beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 22 Euro und sind nach Auskunft der Veranstalter auch an der Abendkasse erhältlich.