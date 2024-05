Benefizaktion SZ-Leserwanderung kommt wieder: Natur erleben, regionale Leckereien genießen, Gutes tun

Und darum wird diese SZ-Leserwanderung auch als Genusswanderung gestaltet, dank der Unterstützung der Partner von der Regional-Initiative „Ebbes von Hei“ (siehe Infokasten). Am Start gibt es für die Wanderer Äpfel, die vom Globus in Losheim zur Verfügung gestellt werden. An der zweiten Station an der Kneippanlage am Stausee bietet die Saarschleifen-Land-Tourismus GmbH, die Tourismusgesellschaft des Landkreises Merzig-Wadern, den Wanderern ein Glas Sekt vom Weingut Herber in Perl. Am Aussichtspunkt in Scheiden stellen die Kirner Brauerei das Nationalpark-Kellerbier und Schwollener Sprudel Mineralwasser aus dem Nationalpark-Hunsrück-Hochwald zur Verfügung. Dazu gibt es Chili-Lyoner von der Metzgerei Steuer-Wagner in Losheim mit Brötchen vom Café Louis aus Weiskirchen – und das alles kostenlos! Haben die Wanderer ihren Ausgangspunkt am Stausee wieder erreicht, erwarten sie in unmittelbarer Nähe die heimischen Gastronomiebetriebe, um in angenehmer Atmosphäre die Wanderung abzuschließen. Über eine vorherige Reservierung würden sich die Gastronomen freuen.