Auszeichnung : Landesbeste Auszubildende wurden ausgezeichnet

Bei der Losheimer Handwerker Ehrung wurden von Bürgermeister Helmut Harth (v.l.) Clara Jager, Christina Jakobs, Dennis Weber, Christian Gimmler, Maximilian Steuer, Matthias Gleser, Meike Meiers, Jana Grenz und Lukas Britz geehrt und erhielten eine Urkunde. Foto: Krewer Werner

Losheim am See Losheim am See kann stolz auf seinen Nachwuchs sein. Gleich mehrere ausgezeichnete Lehrlingen kommen aus der Gemeinde.