Losheim : Land soll Sanierungen im Umfeld von Kirchen fördern

Britten/Wahlen Zuschussanträge für Britten und Wahlen beschlossen.

In zwei Ortsteilen der Gemeinde Losheim am See sollen Sanierungsvorhaben im Umfeld der örtlichen Pfarrkirchen über das Dorferneuerungsprogramm mitfinanziert werden. Dafür muss die Gemeinde einen entsprechenden Zuschussantrag beim Umweltministerium stellen und die Abwicklung der gesamten Baumaßnahme übernehmen. Mit der Pfarrgemeinde ist zudem eine Nutzungsvereinbarung zu schließen. Dieser Vorgehensweise stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. Bei den beiden Vorhaben geht es um Projekte in Britten und Wahlen. In Britten soll der Kirchenvorplatz neu gestaltet werden, wofür laut einer Kostenschätzung etwa 160 000 Euro an Kosten anfallen. Hiervon tragen das Bistum Trier und die Kirchengemeinde ein Drittel, also rund 56 000 Euro. In Wahlen ist die Sanierung der markanten Kirchentreppe, die zur Pfarrkirche St. Helena hinaufführt, sowie des Umfeldes vorgesehen. Die Kosten hierfür werden auf rund 440 000 Euro veranschlagt, von denen wiederum ein Drittel, also 154 000 Euro, Bistum und Kirchengemeinde übernehmen. In beiden Fällen sollen die Restbeträge nach Möglichkeit über Zuschüsse aus dem Dorferneuerungsprogramm abgedeckt werden.