Ladenschließung in der Kreisstadt Aus für den Bioladen „La Naturelle“ in Merzig: Ein Rückblick und ein Blick nach vorne

Es roch irgendwie gesund, wenn man durch die Tür des Geschäftes in der Wagnerstraße in Merzig schritt. Nicht ohne Grund. Denn dort gab es allerlei gesunde Dinge: frisches Obst und Gemüse, Brot oder Bio-Käse zum Beispiel. Doch diese Zeiten sind seit Anfang des Monats passé, denn nach fast 20 Jahren musste der Bioladen „La Naturelle“ in Merzig zum 1. August endgültig schließen. Ein herber Verlust für die Innenstadt – aber auch ein Zeichen für die Herausforderungen, denen sich kleine Fachgeschäfte in einer immer schwierigeren städtischen Umgebung stellen müssen.