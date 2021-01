Nach Diebstahl : Ladendiebin mit Messern in Losheim ertappt

(Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Kaufhausdetektiv hat am Freitagnachmittag in Losheim eine Ladendiebin gestellt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, hatte die Frau in dem Kaufhaus mehrere Sachen mitgehen lassen. Die Polizei ermittelte, dass die 30-Jährige derzeit keinen festen Wohnsitz hat und sich im nördlichen Saarland aufhält.