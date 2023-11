Sessionseröffnung Ein neues Prinzenpaar erobert den Spiegelsaal

Für den spannenden Teil des Abends, nämlich die Frage nach dem neuen Prinzenpaar, hatte sich Sitzungspräsident Jan Haßdenteufel was Spannendes einfallen lassen. So konnten die anwesenden Gäste wetten auf verschiedene Elferräte abschließen, welcher von Ihnen als neuer Prinz hervorgehen würde. Zu gewinnen gab es zwei Eintrittskarten für die Kappensitzungen im nächsten Jahr. Später am Abend wurde dann das lang gehütete Geheimnis um das neue Prinzenpaar endlich gelöst. Hierbei handelt es sich um Prinz Johannes I. von und zu Baltes aus dem Haus St. Hubertus Straße. Über Wahlen zurück nach Niederlosheim in die Pfarrhausstraße. Mit seinem Leitspruch: „Wenn schon die Schüler nicht auf mich hören, der Elferrat tut auf mich schwören“ begleitete er seine Prinzessin Michelle I. von und zu Weiß aus dem wunderschönen Bergen über Wahlen nach Niederlosheim in die Pfarrhausstraße. Mit Ihrem Leitspruch: „Als Personalerin am Morgen vertreibe ich Kummer und Sorgen. Und schwirrt mir der Kopf dann vor lauter Zahlen, genieße ich es, zu Hause meinen Prinzen zu malen“. Das neue Prinzenpaar wurde getreu dem Motto des KV Niederlosheim „mir gän os net“ noch ausgiebig gefeiert.