Wilder Westen in Niederlosheim : Funkenmariechen und wilde Cowboys begeistern die Narren

Funkenmariechen Viktoria Kunz hob auf der Niederlosheimer Bühne ab. Foto: Werner Krewer

Niederlosheim „Willkommen in Niederlosheims Wildem Westen!“ So lautete das Motto der Kappensitzung des Karnevalvereins „Mir gän os net“. Gleich zu Beginn ritten zwei wilde Cowboys in den Saal, um sich zum Schrecken des Publikums ein tödliches Gefecht zu liefern.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ute Keil

Glücklicherweise konnte keiner von ihnen richtig schießen, und so beschlossen sie lieber, in dem Riesensaloon unterhalb der Bühne einen trinken zu gehen.

Im Wilden Westen wurde seinerzeit nicht nur geraubt und geschossen, sondern auch gerne musiziert und getanzt. So mussten sich die Niederlosheimer für ihr Motto nicht neu erfinden, denn gute Tänze gehören seit jeher zum Repertoire dieses Vereins. Mehrere Garden und drei sehr begabte Funkenmariechen erfreuten das Publikum mit den Ergebnissen ihres fleißigen Trainings. Goldgräber und Indianer ließen die Zeit der Abenteurer und Pioniere lebendig werden und auch die Männergarde sah aus, als wäre sie gerade einem Westernfilm entsprungen.

Info Die Akteure in Niederlosheim Auf der Bühne standen: Prinzenpaar: Erik I. und Ramona I.; Sitzungspräsident: Jan Haßdenteufel; Funkenmariechen: Paula Kreuder, Viktoria Kunz und Elaine Enzweiler; Tanzgruppen: Kinder-, Prinzen- und Männergarde, Jugend- und Aktivenshowtanzgruppe und Showtanzgruppe Siersburg; Trainerinnen: Ronja Baltes, Jana Haßdenteufel, Elaine Enzweiler, Alexandra Irle, Carina Hissler, Marion Lang, Kathy Steuer, Kim Otterbein, Jenni Hoff und Nadja Leuk: Bütt und Gesang: Markus Baltes, Arno Hornberg, Ortrun Haßdenteufel, Thorsten Hoffmann, Christoph Strassel, Kimberly Rix, Bernhard Weber, Jana Haßdenteufel, Lena Jakobs, Robin Weirich, die KV-Sängerinnen, Michael Lewalter und Devid Hero.

Die Eroberung Amerikas ist Geschichte, aber einige Wildwestmethoden haben sich bis zur heutigen Zeit erhalten und ziehen sich wie ein roter Faden durch Politik und Wirtschaft. Das „Rumpelstielzchen“ deckte sie auf und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Die kostspielige Mautepisode nahm es ebenso aufs Korn wie die spektakulären, aber wenig sinnvollen Maßnahmen zur CO2-Reduzierung. Die Bundesbahn senkt ihre Fahrpreise? Schön, aber noch schöner wäre es, wenn die Bahn auch von Losheim nach Merzig fahren würde.

Politik – lokal oder auch weltweit – ist immer ein wichtiges Thema bei den Niederlosheimer Kappensitzungen. Kann es eigentlich sein, dass Prinz Harry und seine Megan wegen des Brexit nach Kanada ausbüchsen? Der Pförtner vom Rathaus blickte auf die kommunalen Politgrößen, aber auch die kleinen und größeren zwischenmenschlichen Probleme wurden wieder einmal gnadenlos beleuchtet. Ein Prinz befand sich auf Abwegen, eine Fahranfängerin quälte sich durch den Verkehr, Helmfried und Erna stellten ihre Zungenfertigkeit unter Beweis, und die Probleme jenseits der 50er wurden beleuchtet. Auch der Schäder Sitzungspräsident gab sich die Ehre, und Kimberly Rix ließ ihre glockenreine Stimme erschallen.

Einen der Höhepunkte des Abends bot auch in diesem Jahr wieder der „Sänger aus Bergen“. Wenn er das Publikum zum Mitsingen hinreißt, steigt die Stimmung gleich um mehrere Grad an. Dann kann auch ein so heikles Thema wie der Tod nicht mehr schocken. Schließlich darf sich dann jeder seiner Lieblingsbeschäftigung hingeben: Der Veganer beißt ins Gras, der Bauer macht sich vom Acker, der Koch gibt den Löffel ab und dem Beamten kann man zuschauen, während er sanft entschläft.

Ans Schlafen dachten die Niederlosheimer Narren jedoch noch lange nicht. Auch als das große Finale vorbei war, wollte das Lachen und Schunkeln kein Ende nehmen.