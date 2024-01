Kultureller Abend an der PDG-Losheim PDG ehrte Schüler im Saalbau Losheim

Im Rahmen der Ehrungen wurde Carlotta Bach (Klasse 8) für die Teilnahme an der Junior-Akademie in Neuerburg in den Sommerferien, Danijel Tolo (Klasse 6) als Schulsieger des Vorlesewettbewerbs, Noah Piette (Klasse 9) für die fleißige Teilnahme am Mathe-Marathon, Julie Franken (Klasse 12) und Florian Frisch (Klasse 11) für ihr BNE-Engagement beim Schulradeln sowie Aurelia Finke und Bastian Helfen (jeweils Klasse 6) für die erfolgreiche Teilnahme am Malwettbewerb auf die Bühne gebeten und mit kleinen Preisen ausgezeichnet. Im Bereich Sport wurden Steen Weber (Klasse 7) für sein hervorragendes Ergebnis beim Losheimer Martinslauf und Selina Yalak (Klasse 7) für ihre Berufung in die U 14 Fußball-Saarauswahl geehrt. Die Auszeichnung für Fremdsprachen ging an vier Schülerinnen und Schüler der PDG, die sich mit ihren Kompetenzen in ihrer arabischen Muttersprache intensiv in der Gemeinde Losheim engagieren und für Übersetzungsaufgaben angefragt werden.