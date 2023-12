Kotelettenbraten in der Glut Am Kalten Samstag bleibt die Küche kalt

Salz, Pfeffer, Paprikagewürz, Öl, Maggi und ordentlich Zwiebeln: Mehr braucht es nicht, um das Schweinefleisch für das traditionelle Kotelettenbraten am Kalten Samstag zuzubereiten. Darauf hat zumindest immer meine Oma geschworen, später dann meine Mutter – und mittlerweile pflegen auch mein Bruder und ich unsere Koteletten genau auf diese Art zu würzen. Über Nacht wird das Fleisch eingelegt, am nächsten Morgen in Butterbrot- und Zeitungspapier eingepackt, bevor es dann mit dem Traktor in den Scheidener Wald geht, um das Fleisch in der Glut zu schmoren.