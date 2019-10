Konzert verlegt : „Die Feisten“ kommen erst 2020 nach Losheim

Losheim Das für Freitag, 8. November, in Losheim geplante Konzert muss aus gesundheitlichen Gründen verlegt werden.

Wie die Villa Fuchs weiter mitteilt, gibt es bereits einen Nachholtermin: „Die Feisten“ kommen am Mittwoch, 24. Juni 2020, nach Losheim. Das Konzert in der Eisenbahnhalle beginnt um 20 Uhr. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle, an der die Tickets gekauft wurden, innerhalb von vier Wochen zurückgegeben werden.