Losheim am See Rocken mit Fury in the Slaughterhouse

Als am Freitag die letzten Regentropfen gefallen, gab es bei den Fans von Fury in the Slaughterhouse beim Konzert ihrer Helden zusammen mit 3 Miles to Essex kein Halten mehr. Rund 4000 waren gekommen.

03.09.2023, 14:13 Uhr

Fury in the Slaughterhouse und 3 miles to Essex-Open Air Losheim. Foto: Michael Rauch Foto: Michael Rauch

Von Michael Rauch