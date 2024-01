Gründungsversammlung in Morbach Wanderbüro wird Wanderverein

„Mit der neuen Organisationsstruktur soll sich die Premium-Wanderregion mit dem Saar-Hunsrück-Steig, den Traumschleifen und Traumschleifchen Saar-Hunsrück als Top-Marken noch besser und effektiver im touristischen Wettbewerb behaupten“, erläutert Klein. Bei der Gründungsversammlung in Morbach hätten 22 Kommunen aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland den neuen Verein aus der Taufe gehoben. Die übrigen Städte und Gemeinden der Region werden laut Auskunft von Klein „nach entsprechenden Ratsbeschlüssen in den nächsten Wochen beitreten“. Im Landkreis Merzig-Wadern sind nach seinen Worten diese Beschlüsse in Weiskirchen, Losheim am See, Mettlach und Perl bereits getroffen worden, in Merzig, Wadern und Beckingen stehen sie noch aus. Im Landkreis Saarlouis zählen Schwalbach, Überherrn, Nalbach, Saarwellingen, Lebach und Schmelz zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Saarlouis ist nach dessen Gründungsversammlung beigetreten. Rehlingen-Siersburg und Wallerfangen stehen noch aus.