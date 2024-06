Analyse der Kommunalwahl AfD stellt in Losheim künftig vier Ratsmitglieder

Die CDU bleibt die dominierende politische Kraft in der Gemeinde Losheim am See. Bei der Kommunalwahl am Sonntag konnten die Christdemokraten im Gemeinderat ihr Ergebnis der letzten Wahl aus dem Jahr 2019 bestätigen und stellen nach wie vor die meisten Mitglieder in dem Gremium. Die SPD büßt leicht an Stimmen ein. Stark zulegen kann die AfD, die Grün-Alternative Liste Losheim (GALL) hingegen verzeichnet spürbare Einbußen. Die FDP wiederum steigert sich gegenüber der letzten Wahl leicht.