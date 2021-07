Kommentar zur Info-Veranstaltung in Bergen : Polemik wie in Bergen ist bei dieser Debatte fehl am Platz

Foto: Robby Lorenz

Das Beste an den drei Infoabenden der vergangenen Woche ist, dass sie stattgefunden haben. Denn jetzt liegen die Fakten auf dem Tisch, jetzt ist bekannt, was rund um Scheiden, Bergen und Waldhölzbach in Sachen Windkraft geplant ist. Damit kann jetzt die Diskussion beginnen, und zwar basierend auf Fakten und nicht auf Mutmaßungen.