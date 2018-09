später lesen Losheim Kleidermarkt mit Mal- und Schminkvergnügen Teilen

Die Kita Villa Regenbogen in Losheim veranstaltet am Sonntag, 23. September, von 14 bis 16 Uhr ihren nächsten Kleidermarkt in der Eisenbahnhalle Losheim. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt, und für die Kinder steht eine Mal- und Schminkecke bereit.