Kirmes unterstützt Jugendarbeit : Helenenkirmes brachte 7600 Euro an Spenden ein

Ortsvorsteher Volker Braun (links) übergibt jeweils 1900 an die Vertreter der Jugendabteilungen von vier örtlichen Vereinen (Feuerwehr, Musikverein, Sportverein, Karnevalsverein). Das Geld stammt aus dem Erlös der Wahlener Helenenkirmes, die der Ortsrat gemeinsam mit den Vereinen im August trotz Corona-Auflagen auf die Beine gestellt hatte. Foto: Volker Braun

Wahlen Das war eine erfreuliche Aufgabe für den Wahlener Ortsvorsteher Volker Braun: Auf einer der jüngsten Ortsratssitzungen übergab der SPD-Kommunalpolitiker vier Spenden in Höhe von jeweils 1900 Euro an die Jugendabteilungen von vier Vereinen aus dem Ort, die sich zusammen mit weiteren Vereinen an der Durchführung der Wahlener Helenenkirmes im August beteiligt hatten.