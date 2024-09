Bergener verlauften für die Finanzierung Holz Bergen feiert sein hundertjähriges Kirchengebäude

Auf den Tag genau vor 100 Jahren am 14. September 1924 feierten die Bergener in ihrer neuerbauten Kirche die erste heilige Messe. Es war ein großes Ereignis, und die Besucher waren stolz, auf das was hier erbaut wurde. Denn im Jahr 1840 war die kleine Kapelle – gewidmet der hl. Luzia – mitten im Dorf ein Raub der Flammen. Nur ein großes Steinkreuz und die Glocke blieben heil. Über 80 Jahre hatte Bergen keine Kapelle. Man wollte zwar um 1860 eine Kapelle an der Kreuzung nach Britten errichten, doch daraus wurde nichts.