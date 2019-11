Kino Losheim : Wenn Lady Di im Obdachlosenheim lebt

Losheim Das Drama „Der Glanz der Unsichtbaren“ zeigen die Filmfreunde Losheim am kommenden Wochenende. Der Vorhang für den Film von Regisseur Louis-Julien Petit hebt sich am Freitag, 15. November, und Samstag, 16. November, jeweils um 20 Uhr.

Zudem gibt es am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr eine weitere Vorstellung.

Drei Monate bleiben den Sozialarbeiterinnen Manu, Audrey, Hélène und Angélique, um ihren Schützlingen wieder auf die Beine zu helfen. Und die ziehen kräftig mit. Nachdem die Stadt auch noch ein Zeltcamp am Sportplatz räumen lässt, wird das L’Envol zur heimlichen Unterkunft, in der Betreuerinnen und Betreute mit ungeahntem Schwung ganz eigene Wege und Methoden zur Reintegration entwickeln. Tricks, Schwindeleien, alte und neue Freunde: Von jetzt an sind alle Mittel erlaubt.