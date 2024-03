Aufführung in der Losheimer Kirche Happy Kids proben für Kindermusical

Aufgeregt sitzen die jungen Sängerinnen und Sänger auf der Treppe vor dem Altar der Losheimer Pfarrkirche. Erzählerin Lissy Merziger liest die Einführung zum Musical, bevor Chorleiterin Conny Emmerich Anweisungen für das erste Lied „Hochzeitsfest“ des Musicals gibt. „Wir proben heute zum ersten Mal in der Kirche. Da ist die Akustik natürlich ganz anders als im Pfarrsaal, wo wir normalerweise immer proben. Wir müssen hier mit der vorhandenen Akustik arbeiten, was nicht so ganz einfach ist. Texte und Lieder hören sich ganz anders an und die Kinder haben beim ersten Mal immer etwas Probleme mit der Umstellung. Aber dafür sind wir ja hier – um zu üben“, erklärt Conny Emmerich.