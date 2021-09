Kelterei von Ludwig Müller nimmt Obst an : Lohn-Keltersaison startet in Wahlen

WAHLEN Alljährlich startet Ende September in der Kelter- und Brennerei Ludwig Müller in Wahlen die Lohnkelterei, so auch in diesem Jahr. Zuvor wurden wie immer die Gerätschaften fachgerecht gewartet und die Räume picobello gereinigt, um einen reibungslosen und hygienischen Produktionsablauf zu gewährleisten.

Los geht es in dem Traditionsbetrieb, über den voriges Jahr im Rahmen der SZ-Serie „Ebbes von hei!“ ausführlich berichtet wurde, an diesem Samstag, 18. September, nach jeweiliger telefonischer Vereinbarung. Das mitgebrachte eigene Obst in einer Mindestmenge von 150 Kilo wird in modernen Anlagen in schonender Weise zu frisch gepresstem Saft verarbeitet, sterilisiert und naturtrüb in das „Bag in Box“-System abgefüllt. Dabei wird der Saft nach dem Erhitzen sofort in einen temperaturbeständigen fünf Liter fassenden Plastikbeutel mit Ablasshahn geleitet, der dann in einen praktischen und schmucken Karton kommt. Durch dieses System kann der Apfelsaft einfach gelagert und ganz bequem ausgeschenkt werden. Er ist ungeöffnet mindestens zwei Jahre haltbar oder nach Öffnen noch etwa drei Monate.