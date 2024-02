Fastnacht im Grünen Kreis 10 000 Besucher: So schön war der Umzug in Losheim

Losheim am See · 38 Motiv-Wagen und Fußgruppen waren beim Fastnachtsumzug in Losheim unterwegs. Tausende Zuschauer aus dem ganzen Landkreis waren begeistert.

12.02.2024 , 16:07 Uhr

So schön war der Umzug in Losheim 9 Bilder Foto: Krewer Werner

Von Ute Keil

(eil). Eine strahlende Februarsonne lachte vom Himmel, als der Jubiläumsumzug der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß durch die Losheimer Straßen zog. Insgesamt 38 Wagen und Fußgruppen aus dem gesamten Landkreis Merzig-Wadern waren unterwegs, mehr als 10 000 Besucher säumten die Strecke, lachten, winkten und ließen sich mit Süßigkeiten und Hochprozentigem verwöhnen. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön war der Umzug in Losheim