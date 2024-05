Kommunalwahl Das sind die GALL-Kandidaten zur Kommunalwahl

In diesem Geist will die Grün Alternative Liste Losheim weiterhin Politik in Losheim am See mitgestalten und schickt sowohl junge als auch erfahrene Kandidaten für die Kommunalwahl ins Rennen. Auf der Gebietsliste für den Gemeinderat kandidiert der 29-Jährige Lukas Markmeyer auf Platz eins, gefolgt von Joachim Selzer, der sich schon seit über 30 Jahren ehrenamtlich im Gemeinderat engagiert. Auf Platz drei folgt Peter Lauer aus Losheim, auf Platz vier Ellen Mohm aus Rimlingen. Für den Ortsrat Losheim hat die GALL auch wieder eine Liste aufgestellt. Da steht auf Platz eins der 28-jährige Stefan Lion vor Lukas Markmeyer und Norbert Hanowski. Dieser kandidiert als Losheimer und Parteiloser ebenfalls auf der Liste der Grünen für den Kreistag.