Jetzt erhältlich : Kalender zeigt, wie es früher in Losheim war

Eines der Kalendermotive zeigt die erste Dampfmaschine in Losheim, die von Monteur Jakob Lauer (auf der Leiter) bedient wird.

Losheim am See In Zusammenarbeit mit dem Losheimer Ortsrat hat der Heimatverein erstmals einen historischen Jahreskalender herausgebracht. Auf 13 Kalenderseiten sind Aufnahmen aus dem Alltag zwischen 1900 und 1970 abgebildet.