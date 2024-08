Mit Wettstreit unter den Truppen Seit 50 Jahren packt die Rimlinger Jugend an

Mit einem zweitägigen Fest feierte am vergangenen Wochenende die Jugendfeuerwehr Rimlingen auf dem Festplatz „Auf der Brück“ ihr 50-jähriges Bestehen. Samstags wurde ein Wettkampf des Feuerwehrnachwuchses der Gemeinde Losheim ausgetragen. Dazu traten elf Jugendfeuerwehren morgens an. Sie hatten eine 3,5 Kilometer lange Strecke zu bewältigen und dabei an sieben Stationen verschiedene Aufgaben zu erfüllen.