Jubiläumsfest des MV Hausbach Musikverein Hausbach feiert 130-Jähriges

Dieser Tage wurde in Hausbach das 130-jährige Jubiläum des Musikvereins gebührend gefeiert. Und das Fest wurde insbesondere zu einem großen Erfolg, weil das Wetter an allen Festtagen mitspielte und kein Regen über Hausbach fiel, wie Raffael Kunz für den MV Hausbach in seinem Bericht erläutert. Die Feierlichkeiten vor Kurzem begannen an einem frühen Samstagabend am Friedhof. Dort hatte sich vor den Friedhofstoren der MV Saarhölzbach positioniert, der den Jubiläumsverein mit Marschmusik und abgesichert durch die Feuerwehr auf den Festplatz beim Bürgerhaus führte. Dort fanden sich immer mehr Gäste ein, bis um 19 Uhr der Platz komplett gefüllt war. Grund war der musikalische Höhepunkt des Festes. Die junge Brassformation „Brassers“ war für den Abend engagiert und machte ihrem Motto „jung, brutal, Blechmusik“ alle Ehre. Die zehn Musiker brannten ein wahres Feuerwerk an moderner Blasmusik auf der Bühne ab, was ein begeistertes Publikum mit reichlich Applaus und Standing Ovations honorierte. Der Sonntagmorgen startete mit einem Frühschoppen mit den Musikfreunden Saargau, womit sich der Festplatz rasch wieder füllte. Es folgte nach dem Mittagessen das Ehrenspiel der Musikfreunde Hochwald, bevor der förmliche Teil des Festes anstand.