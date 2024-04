Losheim am See Jubiläumsauftakt am Losheimer Stausee mit viel Musik

50 Veranstaltungen sind laut dem Verwaltungschef Harth in diesem Jahr geplant. Bei der 50. Saisoneröffnung lobt er die tolle Gemeinschaft von Hoteliers und Gastronomen. Einen Wermutstropfen fühlt er doch: „Der Vater des Stausees fehlt uns an dem heutigen Tag besonders“, meint der Verwaltungschef mit Blick auf den Tod von Altbürgermeister Raimund Jakobs Mitte Februar. Harth ist es vorbehalten, die Gäste zu begrüßen und einen Überblick über Entstehung und Ereignisse rund um den See zu geben – Daten, die Moderator Karl-Heinz Scherer, von allen liebevoll Charly genannt, mit Anekdoten bereichert. Einig sind sich der Rathauschef und die Rednerinnen, dass sich die Losheimer mit dem See identifizieren, wie es der Name des Ortes beweise – Losheim am See.