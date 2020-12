Spendenübergabe in Bietzen : Markus Dollwet stiftet Verkaufserlös seines Kalenders

Den Erlös aus dem Verkauf seines Kalenders spendete Markus Dollwet an die Brandopfer von Merchingen und den Verein ALS-mobile. Foto: Markus Dollwet

Bietzen Irgendwie ist man an einem Punkt angekommen, an dem es ein Mehr nicht mehr gibt. Dies war der Gedanke von Markus Dollwet, als der Verkauf seines Foto- Kalenders im September begann. „Wenn ungefähr das Ergebnis vom vergangenen Jahr von damals insgesamt 2000 Euro an Spendengeldern zusammenkommt, dann bin ich zufrieden“, war die Überlegung des Hobbyfotografen aus Bietzen.

Was dann geschah, kann er noch nicht so richtig fassen und auch eigentlich nicht nachvollziehen. „Mehrere Male mussten Kalender nachbestellt werden, um der großen Nachfrage gerecht zu werden. Nachdem jetzt alle Kalender verkauft und auch soweit verteilt sind, steht unter dem Strich ein Erlös von insgesamt 3200 Euro zur Verfügung“, berichtet er. Das Geld soll nach seinem Willen aufgeteilt und an den Verein Herzensengel und hier speziell für die Brandopfer von Merchingen, sowie an den Verein ALS-mobile ausgezahlt wird. „Jeder Verein darf sich dann über eine Spende von 1600 Euro freuen“, verrät er.

Warum es in diesem Jahr so gut gelaufen sei, dafür hat Dollwet keine Erklärung. „War es die Auswahl der Begünstigten oder einfach nur ein gesteigertes Interesse allgemein? Oder die tolle Werbung in der Saarbrücker Zeitung oder in den sonstigen Medien?“, fragt er. Aber das jetzt groß zu erforschen, macht aus seiner Sicht keinen Sinn. Die Freude ist bei ihm genauso groß wie die Dankbarkeit.