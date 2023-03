Wie das Umweltministerium gegen PFAS vorgeht „Jahrhundertgift“ gelangte an drei Stellen in Merzig-Wadern in den Boden

Losheim am See · Im Saarland wurden an neun Stellen die möglicherweise schädlichen Stoffverbindungen PFAS nachgewiesen. Drei davon liegen im Kreis Merzig-Wadern. Wir haben nachgefragt, wie die umstrittenen Stoffe dorthin gelangt sind und was gegen sie getan wird.

16.03.2023, 13:46 Uhr

2019 gab es einen Traktorbrand auf einem Feldweg zwischen Losheim-Rissenthal und Beckingen-Oppen. Die Löscharbeiten hinterließen ein giftiges Erbe im Erdreich, das eine aufwendige Sanierung erforderte. Foto: Ruppenthal

Sie werden als „Jahrhundertgift“ bezeichnet oder auch als „ewige Chemikalien“: Perfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS. Darunter versteht man eine große Gruppe von mehr als 10 000 künstlich hergestellten Chemikalien, die im Alltag vielfältig Anwendung finden – denn sie besitzen einige Eigenschaften, die durchaus willkommen sind. PFAS sind wasser-, fett- und schmutzabweisend. Man findet sie in Regenjacken und Pfannen, aber auch in Kettenfett, Zahnseide, Burgerpapier, Kosmetik oder Skiwachs. Das saarländische Umweltministerium zählt als weitere Anwendungsbereiche Farben und Lacke, Leder- und Textilbeschichtungen, Fußboden- und Autopflegemittel sowie Imprägnier- und Schmiermittel auf. Auch in der Metallveredlung sowie in der Altpapierverarbeitung werden PFAS eingesetzt.