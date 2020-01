Jahresbericht : 3526 Stunden für soziale Aufgaben geleistet

Ein Höhepunkt des Jahres 2019 für die Malteser in Mitlosheim war die Anschaffung des neuen Einsatzfahrzeuges, hier ein Foto von dessen Einsegnung. Foto: Werner Krewer. Foto: Werner Krewer

Mitlosheim Malteser-Ortsgruppe Mitlosheim zieht Bilanz ihrer Aktivitäten und Einsätze im Jahr 2019.

Im vergangenen Jahr wurden 26 Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt. Es ging um erweiterte Erste Hilfe, die Ausbildung von Einsatzsanitätern, sowie um Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen Hospiz, Palliativ, Demenz und Betreuung.

Einen großen Raum nahmen wieder Sanitäts-, Betreuungs- und soziale Dienste ein. Es wurden Wallfahrten zu den Heilig-Rock-Tagen nach Trier und Fußwallfahrten zu näher gelegenen Zielen unternommen sowie kranken und/oder behinderten Menschen eine Reise nach Lourdes ermöglicht. Soziale Dienste kamen älteren Mitbürgern, Menschen in Krankenhäusern und Seniorenheimen, Kindern und Jugendlichen zugute. Alleine in diesem Bereich wurden insgesamt 3526 Stunden abgeleistet.

Sehr beliebt und gut frequentiert ist nach wie vor die Mutter-Vater-Kind-Gruppe, die seit 1994 besteht und bis heute ehrenamtlich von Manuela Hares betreut wird. Rund 60 Achtstundentage steckt sie jährlich in dieses Projekt. Für die Kinder stehen Spiele, Basteln (mit und ohne Mama), Singen, gemeinsame gesunde Mahlzeiten, Besuche in Wald und Feld und jahreszeitliche Feste auf dem Programm. Die Mütter genießen den Austausch untereinander, bekommen bei Bedarf Rat und Hilfe im Bereich kindliche Entwicklung und Gesundheit und können speziell auf Kleinkinder ausgelegte Erste-Hilfe-Kurse besuchen. Seit 2019 wird Manuela Hares von Stephanie Heinen unterstützt. Das Angebot ist zurzeit wieder so gut besucht, dass zwei Gruppen geführt werden.