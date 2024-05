Irmgard Ritter aus Waldhölzbach 104 Jahre und voller Lebensfreude

Zur Vollendung ihres 104. Lebensjahres wollte auch die SZ Irmgard Ritter im Seniorenwohnheim „Zur Mühle“ in Waldhölzbach gratulieren. Als dann Kathrin Baldes von der Pflegedienstleistung die 104-Jährige in ihr schmuckes Zimmer bat, um dem SZ-Mitarbeiter in Ruhe einige Fragen zu beantworten, drängte sich zunächst die Frage auf, ob die angesprochene Dame tatsächlich schon auf so ein langes Leben zurückblicken konnte. Aber die Seniorin, bei der nur der Hörsinn dem hohen Alter entsprechend etwas abgebaut hat, stand im Speisesaal sofort auf und nahm unsere Glückwünsche nur zu gerne entgegen.