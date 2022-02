Veranstaltungen in Losheim : In Losheim gibt’s was zu lauschen und lachen

Die Musiker von U12 spielen die Lieder von U2. Foto: Oliver Horst/Fotostudio (U12)

Losheim Die Villa Fuchs gibt einen Überblick über Veranstaltungen, die ab März in der Eisenbahnhalle und im Saalbau geplant sind.

Irische Klänge, die größten Hits von U2, Comedy und einiges mehr gibt es in den kommenden Wochen in Losheim zu sehen und zu hören. Wie die Villa Fuchs als Veranstalter in Kooperation mit der Gemeinde Losheim am See ankündigt, gibt es ab Anfang März Auftritte diverser Künstler im Saalbau und in der Eisenbahnhalle.

„KlezFiesta!“ ist der Auftritt des Klarinettisten Helmut Eisel und seines Trios JEM am Samstag, 5. März, überschrieben. Ab 20 Uhr präsentieren die Musiker im Losheimer Saalbau Kompositionen aus eigener Feder, die besonders die Liebhaber Klezmers freuen dürften.

Info Karten sind im Vorverkauf erhältlich Tickets für die Veranstaltungen im Saalbau und in der Eisenbahnhalle in Losheim sind im Vorverkauf erhältlich: in allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, bei der Tourist-Info am Stausee, im Ticketbüro der Villa Fuchs in Merzig, unter Tel. (0 68 61) 9 36 70 und im Internet. www.villa-fuchs.de

Der Klezmer-Klarinettist Helmut Eisel vermittelt mit seinem Instrument zwischen den Stilen und Kulturen, wie der Veranstalter verspricht. Dabei erzählt er dem Publikum mit seiner Musik Geschichten – fröhliche, melancholische und unwiderstehlich verführerische. Mit seinem Trio ist er seit Herbst 2018 mit einem neuen Programm auf Tour. „KlezFiesta!“ beinhaltet erstmals auch die vom iberischen Kulturkreis inspirierte Musik sephardischer Juden, wie die Villa Fuchs ankündigt. Eisel gelte dabei als einer der vielseitigsten und interessantesten Klezmer-Klarinettisten Europas – ein Musiker mit einem unverwechselbaren Stil, über den Giora Feidman sagt: „Wenn du nur ein paar Takte hörst, weißt du sofort, das ist Helmut! Und wenn nicht – dann ist er’s auch nicht!“

Die Tribute-Band U12 spielt am Freitag, 18. März, in der Eisenbahnhalle. Die Musiker nehmen das Publikum ab 20 Uhr mit auf eine Zeitreise durch alle Schaffensphasen der irischen Band U2, die bereits seit fast 50 Jahren besteht.

U12 gehört derzeit zu Deutschlands aktivsten Tribute-Bands, wie die Villa Fuchs, die gemeinsam mit der Gemeinde zu dem Konzert einlädt, mitteilt. Dabei klinge die Band in allen Nuancen so authentisch, wie es nur die persönliche Faszination am Original ermöglicht. U12 wurde 2012 von vier Profimusikern gegründet. Das bis zu dreistündige Programm umfasst zahlreiche Chart-Hits und wird mit einer Multi-Screen-Lightshow in Szene gesetzt. Auf dem Programm stehen Hits wie „Pride“, „With Or Without You“, „Beautiful Day“, „One“ oder „Desire“, aber auch besondere Hits für versiertere U2-Fans, wie der Veranstalter verspricht. Dabei gibt es U2-typische Showeinlagen sowie originalgetreue Instrumente und Garderobe.

Drei irische Formationen sind am Dienstag, 29. März, in Losheim zu Gast. Das Irish Heartbeat Festival in der Eisenbahnhalle startet um 20 Uhr. Auf der Bühne stehen dann Conor Markey & Marty Barry, Briste sowie 3 On The Bund.

Conor Markey & Marty Barry bilden ein Duo, das sich auf Saiteninstrumente spezialisiert hat. Wer virtuos gespielte Gitarren, Bouzoukis oder Banjos liebt, wird in seinem Element sein, verspricht die Villa Fuchs. Marty Barry ist der Urenkel von Margaret Barry, der das Prädikat „Queen of the travelling people“ gegeben wurde.

Drei junge Frauen aus Nordirland bilden Briste, was das gälische Wort für zerbrochen oder kaputt ist. Emma Robinson, Alison Crossey und Joanna Boyle gewinnen bereits in ihrer Jugend so machen „Ulster“ oder „All Ireland Champion“-Titel. Seit 2015 machen sie gemeinsam Musik. Zu ihrem Repertoire gehören auch etwas Country und Americana. Mit dem Produzenten Dónal O’Connor, dessen Vater Gerry O’Connor schon vor 25 Jahren beim Irish Heartbeat Festival gespielt hat, nehmen sie ihr Debüt-Album auf, wie es weiter heißt.

Die Band Briste spielt beim Irish Heartbeat Festival. Foto: Irish Heartbeat/Morgan Crutchfield

Die Entstehungsgeschichte von 3 On The Bund ist ungewöhnlich, wie die Villa Fuchs berichtet: „So richtete das chinesische Kulturministerium eine Anfrage an die Uni im Limerick – an der man Irish Folk studieren kann – mit der Frage, ob man zur Feier des St. Patrick’s Day die besten Studenten nach China schicken könnte. Ein paar Wochen später sitzen fünf hochbegabte Studentinnen und Studenten im Flieger nach China.“ Das Programm des Quintetts ist nicht nur ein Spaziergang durch die irische Tradition, sondern auch ein Ausflug in die Weltmusik.

Seit 20 Jahren stehen die Musiker von Maybebop gemeinsam auf der Bühne. Am Freitag, 1. April, 20 Uhr, präsentieren sie in der Eisenbahnhalle ihr erstes Jubiläumsprogramm unter dem Titel „Best off“.

Seit 20 Jahren gibt es Maybebop. Foto: Sven Sindt

Die Band Maybebop ist stolz darauf, dass sie schon etwas hinter sich hat. Dass die Vier nun bereits seit 20 Jahren gemeinsam unterwegs sind, nutzen sie für eine Bestandsaufnahme. Über 20 Alben haben sie in dieser Zeit produziert und ihre eingängigen Songs bei über 2000 Konzerten vor über einer Million Besuchern präsentiert, wie es in der Ankündigung heißt.

Der Auftritt der Feisten musste wegen der Pandemie verschoben werden – doch es gibt einen neuen Termin: Das Duo ist am Sonntag. 15. Mai, ab 19 Uhr in der Eisenbahnhalle in Losheim zu Gast. Bereits gekaufte Tickets behalten nach Worten der Veranstalter ihre Gültigkeit.

Die Feisten holen im Mai ihren wegen der Pandemie verschobenen Auftritt in Losheim nach. Foto: Kirsten Schacht/Harald Hoffmann

Hinter den Feisten stecken Rainer und C. Sie sind seit über 30 Jahren befreundet, waren gemeinsam 25 Jahre mit dem Trio „Ganz Schön Feist“ unterwegs, heimsten diverse Kleinkunstpreise ein. Mit einer ausverkauften Tour verabschiedete sich „Ganz Schön Feist“ von seinen Fans. Doch die beiden wollten auch nach dem Ende des Trios weiter zusammen musizieren. Sie scharten Instrumente um sich, es entstanden nagelneue Lieder und die Geburtsstunde der Feisten stand an. Nach Losheim bringen die beiden ihr neues Programm „Adam & Eva“.