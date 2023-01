Urbexguide fotografiert verlassene Orte : Mit diesen Bildern erreicht ein junger Saarländer im Netz Millionen von Menschen (mit Fotos)

Foto: Urbexguide 9 Bilder Saarländer Urbexguide erreicht mit seinen Bilder über 200 000 Menschen im Netz

Interview Losheim Ein 21-Jähriger, der aus dem Losheimer Raum stammt, erkundet verlassene Gebäude in ganz Europa. Seine Eindrücke teilt er im Netz unter dem Namen Urbexguide. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie er die Gebäude findet, was ihn an ihnen fasziniert und ob, sein Hobby auch hin und wieder gefährlich werden kann.