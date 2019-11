Losheim am See : „Twitter ist für Journalisten ein großartiges Instrument“

Ingo Zamperoni . Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Am Rande seines Aufenthaltes in Losheim sprach der Tagesthemen-Moderator über aktuelle Herausforderungen für Medienschaffende.

Welche technologischen Herausforderungen sehen Sie derzeit für die Medienwelt?

INGO ZAMPERONI Die große Herausforderung ist natürlich das Tempo, die die neuen Möglichkeiten ergeben. Die Zuschauer erwarten die neuesten Informationen immer sofort und wollen möglichst schnell alles erfahren. Es gibt ja diesen Spruch „be first, but first be right“ („Sei der erste, aber gehe sicher, dass du richtig liegst“). Es ist heutzutage unheimlich schwer, Nachrichten zu prüfen. Das dauert manchmal und es ist schwierig, drei oder vier Tage später zu kommen und zu sagen, „jetzt haben wir‘s recherchiert, jetzt wissen wir, wie es wirklich ist.“ In der Zwischenzeit hat jemand schon die nächste Sau durchs Dorf gejagt. Da mitzuhalten und sich gleichzeitig nicht zu verzetteln, ist, glaube ich, das Schwierige. Kostendruck ist ein weiteres großes Thema für Journalisten. Es ist nicht leichter geworden, aber die neuen Technologien bieten auch eine Menge Möglichkeiten, schneller und kostengünstiger zu produzieren. Man kann plötzlich nur mit dem Handy von Orten senden, an denen man früher einen Satellitenwagen brauchte. Ich will die Entwicklung nicht verfluchen, denn sie hat Vor- und Nachteile, aber sie hat die Arbeit der Journalisten auf jeden Fall anspruchsvoller gemacht.

Gibt es gleichzeitig auch Chancen, die in dieser Entwicklung liegen?

ZAMPERONI Absolut. Wir sehen, dass die Menschen Interesse haben und wissen wollen, was passiert, dass Medien gefragter denn je sind. Und dass die Menschen Orientierung suchen und brauchen in dieser Flut an Informationen, die auf uns einprasseln. Es ist wichtig, einen Trichter zu haben, der das Relevante vom Unwichtigen trennt und zusammenfasst.

Die sozialen Medien sind ein weiteres großes Thema. Arbeiten Sie selbst viel mit diesen Plattformen?

ZAMPERONI Ja und nein. Ich bin nicht bei Facebook, Twitter hingegen ist für Journalisten ein großartiges Instrument. Ich werde da Beiträge und Artikel aufmerksam, die ich sonst nie gesehen hätte. Das ist für mich eine Art Filter oder ein Trichter. Aber als Plattform zum Präsentieren nutze ich es mäßig. Ich habe nicht ständig das Gefühl, jetzt müsste die Welt auch noch wissen, was ich zu einem Thema denke.

Bei den Tagesthemen führen sie regelmäßig Interviews mit Politikern. Haben Sie nach einem solchen Gespräch schon mal gedacht, „das hätte ich besser machen müssen“?